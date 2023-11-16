Міс Всесвіт Україна показала розкішні вечірні сукні та інші наряди для конкурсу

Ангеліна Усанова в сукні від Івана Фролова. Фото: менеджмент конкурсу

В Сальвадорі (невелика країна в Центральній Америці) відбувся півфінал конкурсу "Міс Всесвіт-2023". 26-річна українка Ангеліна Усанова вийшла на сцену в сукні від відомої нідерландської дизайнерки Іріс Ван, творіння якої вдягали Бейонсе, Наомі Кемпбелл, Кара Делевінь, Тільда Суінтон, Ріта Ора та інші зірки. Також представниця від нашої країни показала образ на фінал.

Про йдеться в соцмережах конкурсу.

Читайте також:

Міс Всесвіт в самому розпалі

Киянка Ангеліна Усанова полетіла на фінал конкурсу "Міс Всесвіт" 30 жовтня. Складним маршрутом з кількома пересадками вона привезла до Сан-Сальвадору вісім валіз загальною вагою понад 170 кг. В них — одяг та прикраси від українських дизайнерів: FROLOV, A.M.G. Brand, TTSWTRS, BALYKINA, а також одяг від європейських брендів.

Загалом для "Міс Всесвіт" підготували 49 луків. Лише дизайнер Іван Фролов підготував десять суконь. Серед них головний наряд — вечірня сукня, у якій Ангеліна Усанова представить Україну у фіналі, який пройде вже цієї суботи, 18 листопада.

"Україна — наш Всесвіт. Це головна метафора, закладена у вечірню сукню. У цьому образі ми відтворили українське зоряне небо, яке є важливою частиною нашого фольклору. Розташування кожної зірки чи їх сплетіння на сукні відповідають реальним сузір’ям, які можна спостерігати в нічному небі України. Кожна "зірка" на сукні сяє завдяки ручній вишивці кристалами, ними також повністю інкрустовані рукавички. Нашим рішенням було уникнути чорного кольору космосу, додавши образу більше світла і надії. Тому основою ми обрали темно-блакитний відтінок небес, що зливається з кольором планети Земля", — розповів про ідею сукні дизайнер Іван Фролов.

Сукня Івана Фролова для Міс Всесвіт Україна-2023. Фото: менеджмент конкурсу

Розробкою стилю і підбором луків для перебування на конкурсі для Ангеліни Усанової займалась Анна Філімонова та команда її імідж-бюро.

"Завдяки злагодженій роботі команди стилістів нам вдалось підібрати один з найстильніших та яскравих гардеробів серед інших учасниць конкурсу. Вечірні вбрання, ділові та повсякденні костюми, костюми для репетицій створювали українські дизайнери", — розповіла президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова.

Ангеліна Усанова представляє нашу країну на конкурсі. Фото: менеджмент конкурсу

Одна з суконь Ангеліни Усанової. Фото: менеджмент конкурсу

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міс Всесвіт Україна відверто розповіла, хто розбив її шлюб. Також ми розповідали про скандал на конкурсі Міс Всесвіт — українку й росіянку посадили поруч.