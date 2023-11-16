Мисс Вселенная Украина показала роскошные вечерние платья и другие наряды для конкурса

Ангелина Усанова в платье от Ивана Фролова. Фото: менеджмент конкурса

В Сальвадоре (небольшая страна в Центральной Америке) состоялся полуфинал конкурса "Мисс Вселенная-2023". 26-летняя украинка Ангелина Усанова вышла на сцену в платье от известного нидерландского дизайнера Ирис Ван, творения которой одевали Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Тильда Суинтон, Рита Ора и другие звезды. Также представительница нашей страны показала образ на финал.

Об этом говорится в соцсетях конкурса.

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Киевлянка Ангелина Усанова улетела на финал конкурса "Мисс Вселенная" 30 октября. Сложным маршрутом с несколькими пересадками она привезла в Сан-Сальвадор восемь чемоданов общим весом более 170 кг. В них — одежда и украшения от украинских дизайнеров: FROLOV, AMG Brand, TTSWTRS, BALYKINA, а также одежда от европейских брендов.

В общей сложности для "Мисс Вселенная" подготовили 49 луков. Только дизайнер Иван Фролов подготовил десять платьев. Среди них главный наряд — вечернее платье, в котором Ангелина Усанова представит Украину в финале, который пройдет уже в эту субботу, 18 ноября.

"Украина — наша Вселенная. Это главная метафора, заложенная в вечернее платье. В этом образе мы воспроизвели украинское звездное небо, которое является важной частью нашего фольклора. Расположение каждой звезды или их сплетение на платье отвечают реальным созвездиям, которые можно наблюдать в ночном небе Украины. Каждая "звезда" на платье сияет благодаря ручной вышивке кристаллами, ими также полностью инкрустированы перчатки", — рассказал об идее платья дизайнер Иван Фролов.

Платье Ивана Фролова для Мисс Вселенная Украина-2023. Фото: менеджмент конкурса

Разработкой стиля и подбором луков для пребывания на конкурсе Ангелины Усановой занималась Анна Филимонова и команда ее имидж-бюро.

"Благодаря слаженной работе команды стилистов нам удалось подобрать один из самых стильных и ярких гардеробов среди других участниц конкурса. Вечерние наряды, деловые и повседневные костюмы, костюмы для репетиций создавали украинские дизайнеры", — рассказала президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова.

Ангелина Усанова представляет нашу страну на конкурсе. Фото: менеджмент конкурса

Одно из платьев Ангелины Усановой. Фото: менеджмент конкурса

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