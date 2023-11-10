Міс Всесвіт Україна креативно презентувала національний костюм

Ангеліна Усанова презентувала унікальний образ. Фото: Instagram/missukraine_universe

Вже наступної суботи в Сальвадорі (Центральна Америка) відбудеться фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". А за два дні до цього красуні презентують членам журі національні костюми. Представниця від України Ангеліна Устінова підійшла до цього з креативом.

Відповідне відео з’явилось на її YouTube-каналі.

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Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні та ідеї костюма, володарка титулу "Міс Всесвіт Україна-2023", співачка та музикантка Ангеліна Усанова написала пісню Peace (з англійської — мир), на яку в Києві відзняли відеокліп. Аби краще передати символізм костюма, у зйомках кліпу взяли участь діти.

Локацією зворушливого відео став Національний художній музей України, а режисером кліпу виступив кліпмейкер Руслан Махов.

За словами Національного комітету "Міс Всесвіт Україна", блакитна тканина костюма, який отримав назву "Берегиня Мати", — символ мирного, тихого неба без ракет. Білий та молочний кольори — символи миру. Синій та жовтий — кольори прапора України.

Золоті елементи костюма "Берегиня Мати" — це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Фігурка маленького золотого янголятка — символ безцінного життя кожної дитини.

Костюм створювався в Україні протягом майже двох місяців. Для його виробництва було використано 35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D-принтері. Для оздоблення костюма використано приблизно 45 тисяч декоративних камінців.

"Діти не розпочинають війни, але саме вони не можуть себе захистити. Національний костюм цього року — наша присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни. Матері всієї України благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, яких безжально забирає війна. Світ повинен запам’ятати жахливу статистику, щоб захистити українських дітей", — прокоментувала президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка стала королевою краси відомого конкурсу у США. Також ми розповідали, що "Міс Всесвіт Україна" зізналась, як пережила особисту драму.