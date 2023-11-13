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Міс Всесвіт Україна відверто розповіла, хто розбив її шлюб

13 листопада 2023 22:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Міс Всесвіт Україна відверто розповіла, хто розбив її шлюб
Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна"Ангеліна Усанова. Фото: Instagram/usanova.life
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї суботи в Сальвадорі (Центральна Америка) відбудеться фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Представниця від України Ангеліна Устінова розповідала, що якось була на межі самогубства. Тепер розповіла деталі того темного періоду у своєму житті.

Про це українська красуня розповіла в інтерв’ю виданню KP.UA.

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За словами 26-річної красуні, це був критичний момент в її житті. Самооцінка Ангеліни була просто розбита, вона відчувала себе нікчемною, нікому не потрібною, безталанною. 

"Я була одружена. Так вийшло, що я приїхала до Києва під час пандемії, і в той час позакривалися кордони. А моя найкраща подруга залишилася в тому місті, де я жила, і почала зустрічатися з моїм чоловіком. Зрештою вони одружилися. Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація", — зізналась Усанова. 

"Міс Всесвіт Україна" розповіла, що тоді їй допомогла підтримка людей, особливо мами. Після того Ангеліна усвідомила, що дуже важливо не закриватися у собі в такі моменти.

"Потім я працювала з психологом. Та найголовніше, мабуть, що мені допомогло це музика. Я почала співати про те, що мені болить. І замість того, щоб тримати біль у собі, я почала його виписувати у тексти, виспівувати. Любов до музики мене і врятувала", — підсумувала красуня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна" креативно презентувала національний костюм. Також ми розповідали про скандал на конкурсі Міс Всесвіт — українку й росіянку посадили поруч.

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