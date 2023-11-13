Мисс Вселенная Украина откровенно рассказала, кто разбил ее брак

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: Instagram/usanova.life

Уже в эту субботу в Сальвадоре (Центральная Америка) состоится финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Представительница от Украины Ангелина Устинова рассказывала, что однажды была на грани самоубийства. Теперь поведала детали того темного периода в своей жизни.

Об этом украинская красавица рассказала в интервью изданию KP.UA.

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По словам 26-летней красавицы, это был критический момент ее жизни. Самооценка Ангелины была просто разбита, она чувствовала себя никудышной, никому не нужной, бесталанной.

"Я была замужем. Так получилось, что я приехала в Киев во время пандемии, и в то время позакрывались границы. А моя лучшая подруга осталась в том городе, где я жила, и начала встречаться с моим мужем. В конце концов они поженились. Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и как-то мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация", — призналась Усанова.

"Мисс Вселенная Украина" рассказала, что тогда ей помогла поддержка людей, особенно мамы. После Ангелина осознала, что очень важно не закрываться в себе в такие моменты.

"Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло — это музыка. Я начала петь о том, что у меня болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала ее выписывать в тексты, петь. Любовь к музыки меня и спасла", — подытожила красавица.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина" креативно представила национальный костюм. Также мы рассказывали о скандале на конкурсе Мисс Вселенная — украинку и россиянку посадили рядом.