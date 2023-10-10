Була на порозі самогубства: "Міс Всесвіт Україна" розповіла, як пережила особисту драму

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Міс Всесвіт Україна", модель Ангеліна Усанова зробила шокуюче зізнання. Свого часу вона ледь не покінчила життя самогубством.

Історією Ангеліна поділилася у Instagram.

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Розум має бути нашим другом

Сьогодні, 10 жовтня, відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Модель, "Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова розповіла особисту історію, яка навчила її по-іншому дивитися на життя.

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Як людина, яка була на порозі самогубства після втрати важливих відносин, я точно знаю в які ігри з нами може грати наш розум. Коли голос каже в голові "Вбий себе! Ти бездарність! Ти нікому не подтрібна! Ти незаслуговуєш ні на що!"…Коли ти втрачаєш все і маєш починати життя з початку, відбудовуючи себе пазл за пазликом. І легше здатися! Легше повірити негативним думкам! Легше відчувати себе жертвою. Завжди легше здатися аніж продовжувати боротьбу. І мене рятувала Надія. Надія, що все буде добре. Віра, що моє життя має сенс. Любов, що наповнює кожну клітинку мого тіла", — пише Усанова.

За словами моделі, з її досвіду вона може сказати, що наш розум — має бути нашим другом. Наш вибір, які думки ми плекаємо у собі, чи гарні ми садівники у нашому ментальному саду. Життя варте кожної секунди. І самогубство — це ніколи не вихід.

"Бережіть ментальну гігієну та піклуйтесь про свої думки, як ви піклуєтесь про своє тіло. Давайте будем вдячні за це життя, адже багато невинних людей його втрачають зараз і мріяли би мати наші з вами проблеми", — закликала зірка.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці.

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