Міша Крупін розповів, що його відштовхує в жінках

Міша Крупін назвав свої "червоні прапорці" в жінках
Відомий український співак та колишній фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін розповів про свої вподобання в жінках. Артист назвав так звані "червоні лінії" в представницях прекрасної статі.
Про це він розповів в програмі "Тур зірками".
Міша Крупін про жінок
Артист зізнався, що ніколи не піде на побачення із жінкою, яка займається сферами, що не мають доказової бази та є неточними, зокрема, нумерологія, гадання на картах Таро та інші. Крупін також не вірить у гороскопи.
"Для мене червоний прапорець, коли жінка займається Таро, нумерологією, оце все. Не хочу чути цю ахінею про ретроградний Меркурій, Марс в опозиції, Венеру в десь там — мені це не цікаво просто", — поділився виконавець.
Артист також додав, що його не відштовхне в жінці відсутність бажання готувати та тримати оселю в чистоті. Крупін зізнався, що з ним самим непросто у побуті, адже муза може прийти до нього серед ночі і розбудити кохану.
"Я можу сказати, що може відштовхувати жінку від мене в побуті. Це, наприклад, те, що я можу прокинутись о 2-й ночі, грати на гітарі, на скрипці, писати пісні. Зі мною складно в побуті", — додав він.
Міша Крупін двічі був одружений і має трьох дітей: сина, який проживає в Ізраїлі та відслужив в армії, а також двох доньок від попередніх шлюбів. Артист також раніше крутив роман зі співачкою Дашею Астаф'євою.
Нагадаємо, співак Міша Крупін розповів, коли востаннє розмовляв з продюсером Юрієм Бардашем, який зрадив Україну. Також зірці погрожували кадирівці.
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