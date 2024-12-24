Миша Крупин рассказал, что его отталкивает в женщинах

Украинский исполнитель Миша Крупин. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский певец и бывший фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин рассказал о своих предпочтениях в женщинах. Артист назвал так называемые "красные линии" в представительницах прекрасного пола.

Об этом он рассказал в программе "Тур зірками".

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Миша Крупин о женщинах

Артист признался, что никогда не пойдет на свидание с женщиной, которая занимается сферами, не имеющими доказательной базы и неточными, в частности, нумерология, гадания на картах Таро и другие. Крупин также не верит в гороскопы.

"Для меня красный флажок, когда женщина занимается Таро, нумерологией, это все. Не хочу слушать эту ахинею о ретроградном Меркурии, Марсе в оппозиции, Венере где-то там — мне это не интересно просто", — поделился исполнитель.

Артист также добавил, что его не оттолкнет в женщине отсутствие желания готовить и содержать дом в чистоте. Крупин признался, что с ним самим непросто в быту, ведь муза может прийти к нему ночью и разбудить любимую.

"Я могу сказать, что может отталкивать женщину от меня в быту. Это, например, то, что я могу проснуться в 2 ночи, играть на гитаре, на скрипке, писать песни. Со мной сложно в быту", — добавил он.

Миша Крупин дважды был женат и имеет троих детей: сына, проживающего в Израиле, который отслужил в армии, а также двух дочерей от предыдущих браков. Артист также раньше крутил роман с певицей Дашей Астафьевой.

Напомним, певец Миша Крупин рассказал, когда разговаривал с продюсером Юрием Бардашем, который предал Украину. Также звезде угрожали кадыровцам.