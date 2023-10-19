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Міша Крупін вийшов п'яним на сцену і заявив про завершення кар'єри на наступний день

19 жовтня 2023 12:13
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Міша Крупін вийшов п'яним на сцену і заявив про завершення кар'єри на наступний день
Виконавець Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін з'явився у нетверезому стані на сцені ресторану REEF в Одесі. Там співак проводив благодійний концерт і мав зібрати кошти на підтримаку ЗСУ. На наступний ранок Крупін записав відео з вибаченнями і несподіваною заявою. 

Звернення з'явилося в Instagram виконавця. 

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Одесити пробачили

Вчора ввечері, на своєму благодійному виступі в Одесі, Міша Крупін вийшов на сцену п'яним. Він не приховував цього, навпаки, розповів, що його напоїли і запропонував гарно розважитися.

 

Попри свій стан Міша таки взяв гітару і заспівав. Судячи з реакції публіки, одеситам було весело від такої "вистави". 

Проте вранці Крупін опублікував відео, в якому зізнався, що йому дуже соромно і вибачився. Більше того, він вважає, що має на деякий час припинити свою кар'єру після такої витівки. 

 

"Я хотів вибачитись перед одеситами, слухачами, які прийшли до ресторану Ріф, і перед рестораном, який дозволив мені зробити благодійний концерт. Але я вийшов в такому стані, якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже сильно соромно. Скоріш за все я на деякий час свою кар’єру музичну буду припиняти. Ще раз вибачте мене будь ласка. Ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані", — сказав співак у відео. 

Одесити і інші прихильники підтримали Крупіна і попросили його не зупиняти кар'єру і концерти через цю ситуацію, адже "з усіма буває". 

 

коментарі до дописа Крупіна
Скриншот з Instagram: mishakrupin1
коментарі до дописа Крупіна
Скриншот з Instagram: mishakrupin1
коментарі до дописа Крупіна
Скриншот з Instagram: mishakrupin1

Нагадаємо, гурт "Корупція" презентував трек про фатальних жінок.

Також ми писали, що лідеру гурту "Корупція" Міші Крупіну закидають спробу незаконної втечі з країни.

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