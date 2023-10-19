Миша Крупин вышел пьяным на сцену и заявил о завершении карьеры на следующий день
Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин появился в нетрезвом состоянии на сцене ресторана REEF в Одессе. Там певец проводил благотворительный концерт и должен был собрать средства на поддержку ВСУ. На следующее утро Крупин записал видео с извинениями и неожиданным заявлением.
Обращение появилось в Instagram исполнителя.
Одесситы простили
Вчера вечером, на своем благотворительном выступлении в Одессе, Миша Крупин вышел на сцену пьяным. Он не скрывал этого, напротив, рассказал, что его напоили и предложил хорошо развлечься.
Несмотря на свое состояние, Миша все таки взял гитару и спел. Судя по реакции публики, одесситам было весело от такого "спектакля".
Однако утром Крупин опубликовал видео, в котором признался, что ему очень стыдно и извинился. Более того, он считает, что должен на время прекратить свою карьеру после такой выходки.
"Я хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан Риф, и перед рестораном, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень сильно стыдно. Скорее всего я на некоторое время свою музыкальную карьеру буду прекращать. Еще раз простите меня пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", — сказал певец в видео.
Одесситы и другие поклонники поддержали Крупина и попросили его не останавливать карьеру и концерты из-за этой ситуации, ведь "со всеми бывает".
Напомним, группа "Коррупция" презентовала трек о фатальных женщинах.
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