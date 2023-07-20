Гурт "Корупція" презентував трек про фатальних жінок

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін. Фото: instagram.com/corruption.official/

Гурт "Корупція" потішили прихильників новою піснею "Фам Фаталь". Це пісня про жінок, які назавжди залишаються в серці.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Соліст колективу, Міша Крупін, говорить, що пісня про жінок, які не стоять "за" чоловіком, а власноруч керують своїм життям, знають чого вони хочуть, борються за свої права та досягають поставлених цілей. У наш час фатальною жінкою є і кожна українська героїня, яка захищає нас від ворога.

"Особисто в моєму житті було багато таких фатальних жінок. Через яких я ледь не вмер. Я їх не розумів, дуже сильно ображався. Але зараз в мене інша думка. Я вважаю, що фатальні жінки — дивовижні. Саме тому ця пісня — це підтримка кожної жінки, яка може бути фатальною для іншою людини", — ділиться музикант.

Взимку минулого року Міша Крупін здивував новиною: він розлучається з дружиною. Чи вільне його серце зараз, музикант поки не зізнається. Однак, запевняє, що завжди у виборі леді свого серця, найперше звертає увагу саме на глибину внутрішнього світу жінки.

"Зовнішня краса — це справа трендів. Фатальність точно не про це. Звісно, що ми звертаємо увагу на те, які у людини нігті, зуби, але коли ти починаєш спілкуватися, це все стає неважливим", — відверто зізнається Міша Крупін.

Цікаво і те, що завдяки штучному інтелекту було створено муд відео, де головна героїня — фатальна жінка, зображена у ролі статуї. У давньогрецькій культурі створення жіночої скульптури було символом найсильніших почуттів та можливість віддати данину її особливості, красі, граціозності та неперевершеним формам. Така жінка залишила свій слід не тільки в серце, але й навіки в історії.

З початком повномасштабної війни, це вже п’ятий реліз Міші Крупіна та гурту "Корупції". Успішними стали прем’єри треків "У нашому Місті", "Світло", "До краю світу". Кліп на останню — зібрав вже понад 3 мільйона переглядів на ютубі.

Відгукнувся прихильникам і трек "Білгород", записаний із Сашою Чемеровим та Колею Сєргою.

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