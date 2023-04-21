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Лідеру гурту "Корупція" Міші Крупіну закидають спробу незаконної втечі з країни

21 квітня 2023 09:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лідеру гурту "Корупція" Міші Крупіну закидають спробу незаконної втечі з країни
Лідер гурт "Корупція", музикант Міша Крупін. Фото: Instagram/mishakrupin1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розірвання ділових відносин співака Wellboy з лейблом Papa Music спричинив ланцюг публічних "розбірок", в яких залучені не тільки Антон Вельбой та його продюсери. Так, наприклад, артистів лейблу у співпраці з росіянами вже не перший день звинувачує одіозний уродженець Одеси, поет Стас Домбровський. 

У своєму Telegram-каналі він зробив гучну заяву стосовно лідера гурту "Корупція" Міші Крупіна.  

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Домбровський підтримав Антона Вельбоя, який раптово пішов з лейблу Papa Music. Стас, в присутній йому формі, з нецензурними висловлюваннями закидає учасникам лейблу співпрацю з росіянами. Серед них і лідера гурту "Корупція" Мішу Крупіна.

Той записав у своїх сторіз відео, в яких висловився щодо Домбровського, Вельбоя та його менеджерки Марти Останкової. Крупін пригадав, як позичив 500 доларів на лікування матері Стаса. 

Домбровський мовчати не став: опублікував номер телефона Крупіна та зробив гучну заяву. 

"Вона забула нагадати, як їй довідку робили за її хворобою, як вона з***тися хотіла в Чернівцях. Мій друг через своїх знайомих намагався йому зробити цю довідку. Тому що вона була дуже перелякана, дуже хотіла втекти до Ізраїля. Але не вийшло, жодних грошей не вистачило, дуже здоровою кобила виявилась. Це я про Мішу Крупіна кажу", — заявив Добровський. 

Одіозний поет опублікував відео Крупіна та свою заяву. УВАГА!!! У відео присутня ненормативна лексика. 

Нагадаємо, раніше продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту. Також ми писали, що зірковий блогер Олег Машуковський заявив, хто винний у скандалі в готелі "Немо".

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