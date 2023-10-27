Співак Міша Крупін. Фото: менеджмент артиста

Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін вперше прокоментував інцидент, коли з'явився у нетверезому стані на сцені ресторану REEF в Одесі. Співак проводив благодійний концерт і мав зібрати кошти на підтримку ЗСУ.

Пост-пояснення з'явився в Instagram співака.

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Раніше на своєму благодійному виступі в Одесі Міша Крупін вийшов на сцену п'яним. Він розповів, що його напоїли, і запропонував розважитися.

Міша Крупін вперше прокоментував п’яний інцидент в Одесі. Фото: менеджмент артиста

"Друзі та не дуже друзі, журналісти, блогери, в мене для вас погана новина — я не завершую карʼєру, а навпаки продовжую *башити (писати пісні) з новою силою та люттю. Те що сталося, то сталося. Я вибачився. Всім, хто мене підтримав у цей час, я дуже, дуже дякую, всі, хто не підтримав, а засудив, йдіть на*уй, святоши й*бані. Зараз я серйозно займаюся своїм психологічним та фізичним станом. І ніхто та ніщо мене вже не зупинить. Чекайте нових пісень та нових епічних концертів. Гарантую завжди відносно культурний роз*б", — коментує артист.

Одесити й інші прихильники підтримали Крупіна і попросили його не зупиняти кар'єру і концерти через цю ситуацію, адже "з усіма буває". До слова, на концерті в Одесі вдалося зібрати 61 тисячу гривень на підтримку ЗСУ.

Раніше ми писали, що лідеру гурту "Корупція" Міші Крупіну закидають спробу незаконної втечі з країни.

Нагадаємо, Христина Соловій відповіла на критику скандального кліпу, знятого в церкві.