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Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе

27 октября 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе
Певец Миша Крупин. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин впервые прокомментировал инцидент, когда появился в нетрезвом состоянии на сцене ресторана REEF в Одессе. Певец проводил благотворительный концерт и должен был собрать средства на поддержку ВСУ.

Пост-объяснение появился в Instagram певца.

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Ранее на своем благотворительном выступлении в Одессе Миша Крупин вышел на сцену пьяным. Он рассказал, что его напоили, и предложил развлечься.

 

Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе. Фото: менеджмент артиста

"Друзья и не очень друзья, журналисты, блогеры, у меня для вас плохая новость — я не завершаю карьеру, а наоборот, продолжаю *башить (писать песни) с новой силой и яростью. То, что произошло, то произошло. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, я очень благодарен, все, кто не поддержал, а осудил, идите на*уй, святоши й*баные. Сейчас я серьезно занимаюсь своим психологическим и физическим состоянием. И никто и ничто меня уже не остановит. Ждите новых песен и новых эпических концертов. Гарантирую всегда относительно культурный раз*б", — комментирует артист.

Одесситы и другие поклонники поддержали Крупина и попросили его не останавливать карьеру и концерты из-за этой ситуации, так как "со всеми бывает". К слову, на концерте в Одессе удалось собрать 61 тысячу гривен в поддержку ВСУ.

Ранее мы писали, что лидер группы "Коррупция" Миша Крупин предпринимает попытку незаконного бегства из страны.

Напомним, Кристина Соловий ответила на критику скандального клипа, снятого в церкви.

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