Ксения Мишина прокомментировала слухи об увольнении с телеканала из-за языкового скандала

Актриса, телеведущая Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua

В конце прошлого года стало известно, что актриса Ксения Мишина уже не является ведущей телепроекта "Я люблю Україну" и утреннего шоу "Прокидайся! Звездная уроженка оккупированного Крыма ответила на некоторые вопросы подписчиков. В частности, о сотрудничестве с телеканалом "ТЕТ".

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Накануне в сети распространялась информация, что Мишину уволили с телеканала из-за языкового скандала. Она дала интервью в Азии одному из своих друзей, который, как и актриса, занимается физической культурой тела. Сделала это она на русском языке. Впрочем, факт прекращения сотрудничества с телеканалом из-за этого Мишина не подтвердила.

"У меня все хорошо, у канала все хорошо. Все истории начинаются и заканчиваются. А что касается отдельных слухов и заголовков, наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же", — отметила Мишина.

Ксения посоветовала подписчикам читать меньше информации в сети, которую назвала грязью. А вместо этого наполняться полезной и приятной информацией.

"Сейте любовь и благодарность. И тогда у многих не будет возникать вопросов, как подняться с колен. Я благодарна за этот период и сделала все, что было в моих силах", — заявила актриса.

Конкретной причины прекращения сотрудничества с проектом "Я люблю Україну", как и шоу "Прокидайся!", ни актриса, ни менеджмент телеканалов "ТЕТ" и "Ми-Украина+" не называли.

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина на тайском острове похвасталась фигурой в бикини. Также мы рассказывали, что Мишина показала стальной пресс в латексном топе.