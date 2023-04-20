Место смерти Елизаветы II: эксперты подсчитали, сколько стоит замок Балморал в Шотландии

Королева Елизавета II и замок Балморал. Фото: коллаж Новини.LIVE

В сентябре прошлого года в частной резиденции британской монархии в Шотландии на 97-м году жизни скончалась Елизавета II. Тогда к замку Балморал было приковано внимание миллионов жителей планеты, которые в прямом эфире наблюдали за колонной черных автомобилей, сопровождавших тело королевы в столицу.

Эксперты подсчитали, какова стоимость всемирно известной резиденции британской королевской семьи, сообщает издание The Guardian.

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Размер и стоимость комплекса

В главном замке 167 комнат, в том числе 52 спальни. Впрочем, для своих коротких визитов король Чарльз и его жена Камилла обычно отправляются в меньший, более уютный загородный дом в нескольких километрах к востоку, в Биркхолле, который Чарльз унаследовал от королевы-матери. В имении есть третий загородный дом, используемый другими членами королевской семьи и их гостями.

Впрочем, настоящая ценность имения заключается в земле и правах на нее. Это леса, большинство из которых являются коммерческими плантациями, стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов. Личная гидроэлектростанция обошлась примерно в 17 миллионов фунтов стерлингов. А уникальные болота и домик Delnadamph может стоить около 8 миллионов фунтов стерлингов.

Общая стоимость королевской резиденции в Шотландии составляет минимум 80 миллионов фунтов стерлингов.

История замка

Построен из гранита в 1852 году архитектором Уильямом Смитом по поручению принца Альберта. Балморал был летней резиденцией королевы Виктории, где она вместе с семьей проводила конец лета.

Закрыт для посетителей с середины апреля до конца июля. Стоимость туристического билета и прогулки по территории составляет 35 фунтов стерлингов (1600 грн).

Напомним, ранее мы писали, что коронация Чарльза III может стать настоящим ужасом для принца Гарри. Также мы рассказывали, что Чарльз III стал богаче королевы Елизаветы II: как ему это удалось.