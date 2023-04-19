Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі: пояснення експертів arrow

Коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі: пояснення експертів

19 квітня 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі: пояснення експертів
Король Чарльз III та принц Гаррі. Фото: колаж Новини.LIVE з фото REUTERS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. На урочистості зі Сполучених Штатів Америки прилетить і його молодший син, принц Гаррі. 

Втім, для нього ця поїздка може бути справжнім кошмаром, пише видання US Weekly. 

Читайте також:

Експертна думка

Повернення принца Гаррі до Великої Британії на коронацію Чарльза III III може містити деякі потенційні перешкоди.

"Думаю, для нього це буде трохи кошмаром", — заявила королівська експертка Тесса Данлоп, рекламуючи свою книгу "Елізабет і Філіп: історія молодого кохання, шлюбу та монархії".

Данлоп зазначила, що 38-річний Гаррі був напружений під час останньої публічної зустрічі з королівською родиною.

"Я спостерігала за мовою тіла, коли він вийшов із каплиці Святого Георгія, коли королеву Єлизавету II нарешті провели в останній путь. Він допомагав Меган (Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі. — Ред.) сісти в машину, і він просто не був людиною, яка почувалася комфортно у своїй шкірі. І цього разу він приїде без підтримки Меган", — додала експертка.

За словами королівської експертки, принц Гаррі звик опиратися на Меган, яка підтримує його в усьому. На коронації герцог Сассекський залишиться сам на сам з родичами, які не в захваті від його відвертих мемуарів "Запасний", які вийшли на початку цього року. 

"У кращому випадку його змусять сидіти трохи далі від королівської сім’ї. Отже, у нього буде відчуття пониження", — підсумувала експертка. 

Нагадаємо, раніше ми писали,  чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III. Також ми розповідали, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB