Коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі: пояснення експертів
Вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. На урочистості зі Сполучених Штатів Америки прилетить і його молодший син, принц Гаррі.
Втім, для нього ця поїздка може бути справжнім кошмаром, пише видання US Weekly.
Експертна думка
Повернення принца Гаррі до Великої Британії на коронацію Чарльза III III може містити деякі потенційні перешкоди.
"Думаю, для нього це буде трохи кошмаром", — заявила королівська експертка Тесса Данлоп, рекламуючи свою книгу "Елізабет і Філіп: історія молодого кохання, шлюбу та монархії".
Данлоп зазначила, що 38-річний Гаррі був напружений під час останньої публічної зустрічі з королівською родиною.
"Я спостерігала за мовою тіла, коли він вийшов із каплиці Святого Георгія, коли королеву Єлизавету II нарешті провели в останній путь. Він допомагав Меган (Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі. — Ред.) сісти в машину, і він просто не був людиною, яка почувалася комфортно у своїй шкірі. І цього разу він приїде без підтримки Меган", — додала експертка.
За словами королівської експертки, принц Гаррі звик опиратися на Меган, яка підтримує його в усьому. На коронації герцог Сассекський залишиться сам на сам з родичами, які не в захваті від його відвертих мемуарів "Запасний", які вийшли на початку цього року.
"У кращому випадку його змусять сидіти трохи далі від королівської сім’ї. Отже, у нього буде відчуття пониження", — підсумувала експертка.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III. Також ми розповідали, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III.