Коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі: пояснення експертів

Король Чарльз III та принц Гаррі. Фото: колаж Новини.LIVE з фото REUTERS

Вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. На урочистості зі Сполучених Штатів Америки прилетить і його молодший син, принц Гаррі.

Втім, для нього ця поїздка може бути справжнім кошмаром, пише видання US Weekly.

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Експертна думка

Повернення принца Гаррі до Великої Британії на коронацію Чарльза III III може містити деякі потенційні перешкоди.

"Думаю, для нього це буде трохи кошмаром", — заявила королівська експертка Тесса Данлоп, рекламуючи свою книгу "Елізабет і Філіп: історія молодого кохання, шлюбу та монархії".

Данлоп зазначила, що 38-річний Гаррі був напружений під час останньої публічної зустрічі з королівською родиною.

"Я спостерігала за мовою тіла, коли він вийшов із каплиці Святого Георгія, коли королеву Єлизавету II нарешті провели в останній путь. Він допомагав Меган (Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі. — Ред.) сісти в машину, і він просто не був людиною, яка почувалася комфортно у своїй шкірі. І цього разу він приїде без підтримки Меган", — додала експертка.

За словами королівської експертки, принц Гаррі звик опиратися на Меган, яка підтримує його в усьому. На коронації герцог Сассекський залишиться сам на сам з родичами, які не в захваті від його відвертих мемуарів "Запасний", які вийшли на початку цього року.

"У кращому випадку його змусять сидіти трохи далі від королівської сім’ї. Отже, у нього буде відчуття пониження", — підсумувала експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Меган Маркл не летить до Лондона на коронацію Чарльза III. Також ми розповідали, хто зі світових зірок точно виступить на коронації Чарльза III.