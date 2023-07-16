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"Міцному горішку" — 35: дружина Брюса Вілліса привітала його з кіно-ювілеєм

16 липня 2023 11:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Міцному горішку" — 35: дружина Брюса Вілліса привітала його з кіно-ювілеєм
Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг привітала чоловіка з кіно-ювілеєм. Сьогодні виповнюється 35 років з моменту виходу першого фільму про "Міцного горішка".

Відео зі студії з реквізитом зі зйомок Емма показала у своєму Instagram.

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Емма Гемінг намагається зберегти всі важливі моменти з чоловіком, який бореться з деменцією. Жінка показала, як свого часу навідалася з родиною до кіностудії, де досі зберігається реквізит зі зйомок франшизи "Міцний горішок".

 

"Ще в 2018 році (коли були зняті ці відео та фотографії) ми взяли Мейбл і Евелін на майданчик Fox, щоб зазернути в архіви, а також побачити величезний мурал їхнього тата. Цей мурал був відкритий перед Брюсом ще в 2013 році на честь 25-річчя картини Die Hard. Сьогодні виповнюється 35 років "Міцному горішку", коли він вийшов на екрани, а решта вже історія. Ми ніколи не втратимо те, чого Брюс зміг досягти за свою кар’єру. Ми так пишаємося ним", — підписала кадри Гемінг.

Донька актора Таллула також прокоментувала відео і зізналася, що пишатиметься батьком завжди.

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовану деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина Демі Мур переїхала до нього, щоб піклуватися.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса з дітьми прийшла до музею, щоб показати донькам, якою легендарною постаттю у кіно є їхній батько.

Раніше дружина актора Брюса Вілліса зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька.

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