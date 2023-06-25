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Донька Брюса Вілліса "засвітила" округлі форми після перемоги над анорексією

25 червня 2023 13:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Брюса Вілліса "засвітила" округлі форми після перемоги над анорексією
Донька Брюса Вілліса Талула. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула насолоджується життям після непростого періоду. Дівчина подолала проблеми в особистому житті та з власним здоров’ям.

Відповідне фото донька зірки "Міцного грішка" опублікувала у своєму Instagram.

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Корисні калорії

На знімку, який опублікувала Таллула, вона засмагає з нареченим. На світлині дівчина позує із оголеними сідницями.

 

Донька Брюса Вілліса Таллула з нареченим. Фото: instagram.com/buuski/

"Споживання калорій змушує попу знову трястися, ха-ха", — підписала Таллула знімок.

Кілька років тому у Таллули діагностували анорексію. Дівчина важила 38 кілограмів.

"Постійно мерзла. Викликала швидку, не могла пройтися своїм районом, тому що боялася, що не знайду місця, де можна присісти та перевести подих", — говорить Таллула, яку в цей час кинув бойфренд.

Дівчина розповіла, що її проблеми з харчуванням почалися після того, як вона у віці 11 років завітала зі своєю мамою Демі Мур та її тодішнім чоловіком актором Ештоном Кетчером на світський захід, де розкритикували її обличчя.

Нагадаємо, Таллула поділилася, як переживає невиліковну хворобу батька. Вона зізналася, що стала ще більше цінувати час, проведений разом із татом.

Раніше стало відомо, що Таллула досі згадує стосунки своєї матері з її ексчоловіком Ештоном Катчером. Дівчина запевняє, що навіть сьогодні не до кінця розібралася зі своїми переживаннями.

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