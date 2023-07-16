"Міцному горішку" — 35: дружина Брюса Вілліса привітала його з кіно-ювілеєм

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг поздравила супруга с кино-юбилеем. Сегодня исполняется 35 лет с момента выхода первого фильма о "Крепком орешке".

Видео из студии с реквизитом со съемок Эмма показала в своем Instagram.

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Эмма Хеминг пытается сохранить все важные моменты с мужем, который борется с деменцией. Женщина показала, как в свое время посетила с семьей в киностудию, где до сих пор хранится реквизит со съемок франшизы "Крепкий орешек".

"Еще в 2018 году (когда были сняты эти видео и фотографии) мы взяли Мейбл и Эвелин на площадку Fox, чтобы заглянуть в архивы, а также увидеть огромный мурал их папы. Этот мурал был открыт перед Брюсом еще в 2013 году в честь 25-годовщина картины Die Hard. Сегодня исполняется 35 лет "Крепкому орешку", когда он вышел на экраны, а остальное уже история. Мы никогда не потеряем то, чего Брюс смог достичь за свою карьеру. Мы так гордимся им", — подписала кадры Хеминг.

Дочь актера Таллула также прокомментировала видео и призналась, что будет гордиться отцом всегда.

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.

Напомним, жена Брюса Уиллиса с детьми пришла в музей, чтобы показать дочерям, какой легендарной фигурой в кино является их отец.

Ранее жена актера Брюса Уиллиса призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце.