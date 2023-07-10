Jerry Heil заінтригувала українців – цікаві фото з Євгеном Яновичем

Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська виконавиця та авторка пісень Jerry Heil порушила тему страхів та сумнівів. Популярна співачка показала фотографії з ведучим Євгеном Яновичем та розповіла про те, як страхи витіснили бажання українців просто жити.

Відповідну публікацію Jerry Heil розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Артистка показала фрагмент з інтерв’ю Євгену Яновичу та порушила тему дорослішання. За словами української співачки, шанс зробити помилку набагато більше лякає українців, тому це є процес дорослішання.

"Парадокс, та в найстрашніший час ми з вами перестали боятися. Страх та сумніви витіснило бажання по-справжньому ЖИТИ: вчитися, ділитися, служити. І хоча ймовірність зробити помилку у старшому віці лякає сильніше, аніж "Ні" від Каті з 9-Б під час запрошення на повільний танець, — це і є процес дорослішання. Коли десь "під ложечкою" зʼїдає червʼяк сумнівів, але очі світяться по-дитячому", — написала Jerry Heil.

Підписники української виконавиці не змогли промовчати та почали підозрювати співачку в романі з телеведучим, залишаючи свої коментарі.

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Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram

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