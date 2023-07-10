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"Між цими щось є": українці запідозрили Jerry Heil в романі з відомим ведучим

10 липня 2023 12:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil заінтригувала українців – цікаві фото з Євгеном Яновичем
Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця та авторка пісень Jerry Heil порушила тему страхів та сумнівів. Популярна співачка показала фотографії з ведучим Євгеном Яновичем та розповіла про те, як страхи витіснили бажання українців просто жити.

Відповідну публікацію Jerry Heil розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Артистка показала фрагмент з інтерв’ю Євгену Яновичу та порушила тему дорослішання. За словами української співачки, шанс зробити помилку набагато більше лякає українців, тому це є процес дорослішання.

"Парадокс, та в найстрашніший час ми з вами перестали боятися. Страх та сумніви витіснило бажання по-справжньому ЖИТИ: вчитися, ділитися, служити. І хоча ймовірність зробити помилку у старшому віці лякає сильніше, аніж "Ні" від Каті з 9-Б під час запрошення на повільний танець, — це і є процес дорослішання. Коли десь "під ложечкою" зʼїдає червʼяк сумнівів, але очі світяться по-дитячому", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Підписники української виконавиці не змогли промовчати та почали підозрювати співачку в романі з телеведучим, залишаючи свої коментарі.

  • При перегляді у мене склалося враження, що між цими двома щось є
  • Чорно-біле фото, думав про одруження оголошуєте
  • Крутий контент зараз випускаєте. Отримала задоволення від перегляду. Мої любімки у одній передачі. Творіть ще))) я точно чекаю нових випусків
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Jerry Heil поскаржилася на погрози з боку росіянина.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Jerry Heil показала, як вона травмувалася на сцені.

Також ми повідомляли про те, що співачка та авторка пісень Jerry Heil розповіла про свої проблеми зі здоров’ям.

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