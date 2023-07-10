Jerry Heil заинтриговала украинцев – интересные фото с Евгением Яновичем

Украинская певица Jerry Heil во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница и автор песен Jerry Heil затронула тему страхов и сомнений. Популярная певица показала фотографии с ведущим Евгением Яновичем и рассказала, как страхи вытеснили желание украинцев просто жить.

Соответствующую публикацию Jerry Heil разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Артистка показала фрагмент из интервью Евгению Яновичу и подняла тему взросления. По словам украинской певицы, шанс совершить ошибку гораздо больше пугает украинцев, поэтому это процесс взросления.

"Парадокс, но в самое страшное время мы с вами перестали бояться. Страх и сомнения вытеснило желание по-настоящему ЖИТЬ: учиться, делиться, служить. И хотя вероятность совершить ошибку в старшем возрасте пугает сильнее, чем "Нет" от Кати с 9-Б во время приглашения на медленный танец, — это и есть процесс взросления.Когда-то "под ложечкой" съедает червь сомнений, но глаза светятся по-детски", — написала Jerry Heil.

Подписчики украинской исполнительницы не смогли промолчать и начали подозревать певицу в романе с телеведущим, оставляя свои комментарии.

При просмотре у меня создалось впечатление, что между этими двумя что-то есть

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Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Jerry Heil пожаловалась на угрозы со стороны россиянина.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Jerry Heil показала, как она травмировалась на сцене.

Также мы сообщали о том, что певица и автор песен Jerry Heil рассказала о своих проблемах со здоровьем.