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Змушував видалити сторінку: Jerry Heil погрожував неадекватний росіянин

26 червня 2023 11:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil розповів про погрози з боку неадекватного росіянина – скріншот
Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю з Григорієм Решетником. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, авторка пісень та блогерка Jerry Heil поскаржилася на одного неадекватного росіянина. Популярна артистка показала переписку з чоловіком, розповівши про те, як він її переслідує онлайн та офлайн.

Відповідний допис Jerry Heil розмістила на своєму каналі в Telegram.

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Українська співачка показала, як незнайомець написав її викладачу про те, що йому нібито потрібно видалити весь контент за її участю в Instagram. Також чоловік зазначив, що в іншому випадку сторінка викладача буде заблокована.

"Доброго дня, вам потрібно видалити весь контент, пов’язаний з Jerry Heil, зі своєї сторінки Instagram. Якщо цього не станеться, вона буде заблокована. В Instagram зробити це не складно протягом тижня. Тим не менш, якщо ви не згодні, то я запускаю блокування Вашого Instagram-акаунта", — написав викладачеві співачки неадекватний росіянин.

Сама ж Jerry Heil стверджує, що цей чоловік приїхав до Львова з російського Іркутська ще до початку війни. Втім, коли вона звернулася до поліції, співробітники не побачили в повідомленнях неадеквата нічого такого страшного та посміялися над цим.  

Jerry Heil
Українська співачка Jerry Heil в своєму кліпі на пісню "Мрія". Фото: скриншот з YouTube

"Р*снявий стокер, який переслідує мене онлайн та офлайн. Скрин — це він написав моєму викладачу. Накручує і скручує мені підписки в усіх мережах. До війни З ІРКУТСЬКА приїхав у Львів — наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася. Підкажіть, як діяти", — поскаржилася Jerry Heil.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil анонсувала спільний трек з польським виконавцем.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Jerry Heil показала, як вона впала на сцені.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Jerry Heil розповіла про невдале побачення в США.

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