Jerry Heil розповів про погрози з боку неадекватного росіянина – скріншот

Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю з Григорієм Решетником. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця, авторка пісень та блогерка Jerry Heil поскаржилася на одного неадекватного росіянина. Популярна артистка показала переписку з чоловіком, розповівши про те, як він її переслідує онлайн та офлайн.

Відповідний допис Jerry Heil розмістила на своєму каналі в Telegram.

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Українська співачка показала, як незнайомець написав її викладачу про те, що йому нібито потрібно видалити весь контент за її участю в Instagram. Також чоловік зазначив, що в іншому випадку сторінка викладача буде заблокована.

"Доброго дня, вам потрібно видалити весь контент, пов’язаний з Jerry Heil, зі своєї сторінки Instagram. Якщо цього не станеться, вона буде заблокована. В Instagram зробити це не складно протягом тижня. Тим не менш, якщо ви не згодні, то я запускаю блокування Вашого Instagram-акаунта", — написав викладачеві співачки неадекватний росіянин.

Сама ж Jerry Heil стверджує, що цей чоловік приїхав до Львова з російського Іркутська ще до початку війни. Втім, коли вона звернулася до поліції, співробітники не побачили в повідомленнях неадеквата нічого такого страшного та посміялися над цим.

Українська співачка Jerry Heil в своєму кліпі на пісню "Мрія". Фото: скриншот з YouTube

"Р*снявий стокер, який переслідує мене онлайн та офлайн. Скрин — це він написав моєму викладачу. Накручує і скручує мені підписки в усіх мережах. До війни З ІРКУТСЬКА приїхав у Львів — наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася. Підкажіть, як діяти", — поскаржилася Jerry Heil.

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