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"Усвідомила, чого хочу від життя": Jerry Heil вирішила змінити кар'єру?

7 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil заявила про створення свого лейблу – невже вирішила стати продюсеркою
Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю на радіостанції. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська співачка, авторка пісень та блогерка Jerry Heil повідомила про неочікувану новину. Відома артистка згадала, як їй вдавалося будувати власну кар’єру, та розповіла про те, що вона створює власний лейбл та стає продюсеркою.

Відповідну публікацію Jerry Heil розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська артистка згадала, як вона починала кар’єру та хто їй допоміг досягати висот. За словами Jerry Heil, вона сама собі допомагала виходити із зони комфорту та знайомитися з іншими зірками, оскільки вона мріяла бути артисткою нового покоління.

Jerry Heil
Українська співачка Jerry Heil у київському готелі. Фото: instagram.com/p/Csx8MnFtW2D/

"Вона, яка шукала неочевидні, але прості теми для пісень, і яка змушувала мене, інтровертку, вилазити з нори і йти знайомитися з іншими представниками індустрії, бо знала, що моя мрія — бути українською музиканткою нового покоління. Вона — то я, яка усвідомила, чого я хочу від цього життя", — згадала Jerry Heil.

Після початку повномасштабної війни українська виконавиця вирішила бути корисною для української держави. Jerry Heil заявила, що молоді музиканти не повинні витрачати свій час на будування кар’єри, тому вона вирішила створити свій лейбл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

"Хочу щоб не витрачали роки на формування команди, що резонує з їх цінностями. Хочемо з @taras_seb , моїм талановитим партнером та експертом з просування, дати досвід, який отримали і продовжуємо здобувати. Від сьогодні своє існування починає лейбл NOVA MUSIC ( @novamusic.ua ). Лейбл для тих, хто створює чесну музику!", — також додала українська співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil анонсувала дует з польським виконавцем.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Jerry Heil згадала про невдале побачення в США.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Jerry Heil показала гематому від падіння зі сцени.

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