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Мобілізований Козловський показав окопи на полігоні та як відбувається навчання в ЗСУ

24 червня 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мобілізований Козловський показав окопи на полігоні та як відбувається навчання в ЗСУ
Співак Віталій Козловський та військовослужбовець Харитін Старський. Фото: Facebook/chariton.starsky
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього місяця співака Віталія Козловського було мобілізовано до ЗСУ. 38-річний артист зараз навчається на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти.

В новому ролику, який з’явився в його соцмережах, Віталій показав окопи та як стріляє зі зброї. 

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За словами Віталія, полігон це можливість вивчити зброю, навчитися нею користуватися, покладатися на побратимів. На відео Козловський вчиться перезаряджати автомат, правильно йти зі зброєю на ворога та надавати невідкладну медичну допомогу. 

Також Віталій опублікував сторіз, в якому він сидить в окопі.

"Обов'язковий пункт військової підготовки — викопати і правильно замаскувати окоп", підписав фотографію артист.

Віталій Козловський в окопі на полігоні. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Акторка Ольга Сумська зазначила в коментарях під відео, що пишається зірковим другом. Свій захват від позиції Віталія висловили і його шанувальники. 

  • А Кондратюку слабо? Молодець, Віталію, хай Бог береже тебе та хлопців наших.
  • Віталій, головне — бережи себе та повертайся живим. Ти нам дорогий та потрібний.
  • Ви як завжди, прямо в ціль! Молодець, повага.
  • Сталь загартовується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ. Також ми розповідали, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича.

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