Мобілізований Козловський показав окопи на полігоні та як відбувається навчання в ЗСУ

Співак Віталій Козловський та військовослужбовець Харитін Старський. Фото: Facebook/chariton.starsky

Цього місяця співака Віталія Козловського було мобілізовано до ЗСУ. 38-річний артист зараз навчається на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти.

В новому ролику, який з’явився в його соцмережах, Віталій показав окопи та як стріляє зі зброї.

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За словами Віталія, полігон — це можливість вивчити зброю, навчитися нею користуватися, покладатися на побратимів. На відео Козловський вчиться перезаряджати автомат, правильно йти зі зброєю на ворога та надавати невідкладну медичну допомогу.

Також Віталій опублікував сторіз, в якому він сидить в окопі.

"Обов'язковий пункт військової підготовки — викопати і правильно замаскувати окоп", — підписав фотографію артист.

Віталій Козловський в окопі на полігоні. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Акторка Ольга Сумська зазначила в коментарях під відео, що пишається зірковим другом. Свій захват від позиції Віталія висловили і його шанувальники.

А Кондратюку слабо? Молодець, Віталію, хай Бог береже тебе та хлопців наших.

Віталій, головне — бережи себе та повертайся живим. Ти нам дорогий та потрібний.

Ви як завжди, прямо в ціль! Молодець, повага.

Сталь загартовується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ. Також ми розповідали, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича.