Мобилизованный Козловский показал окопы на полигоне и как проходит обучение в ВСУ

Певец Виталий Козловский и военнослужащий Харитин Старский. Фото: Facebook/chariton.starsky

В этом месяце певец Виталий Козловский был мобилизован в ВСУ. 38-летний артист сейчас проходит обучение на одном из полигонов и активно публикует фото и видео.

В новом ролике, появившемся в его соцсетях, Виталий показал окопы и как стреляет из оружия.

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По словам Виталия, полигон — это возможность изучить оружие, научиться им пользоваться, полагаться на побратимов. На видео Козловский учится перезаряжать автомат, правильно идти с оружием на врага и оказывать неотложную медицинскую помощь.

Также Виталий опубликовал сториз, в котором он сидит в окопе.

"Обязательный пункт военной подготовки — выкопать и правильно замаскировать окоп", — подписал фотографию артист.

Виталий Козловский в окопе на полигоне. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Актриса Ольга Сумская отметила в комментариях под видео, что гордится звездным другом. Свой восторг от позиции Виталия выразили и его поклонники.

А Кондратюку слабо? Молодец, Виталий, пусть Бог хранит тебя и ребят наших.

Виталий, главное — береги себя и возвращайся живым. Ты нам дорог и нужен.

Вы, как обычно, прямо в цель! Молодец, уважение.

Сталь закаляется.

Напомним, ранее мы писали, что Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ. Также мы рассказывали, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за больным родственником.