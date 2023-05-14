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Модель Алла Костромічова у День матері поділилася радісною новиною

14 травня 2023 20:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Модель Алла Костромічова у День матері поділилася радісною новиною
Українська модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком. 

Відповідний допис з'явився в Instagram топ-моделі. 

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На оприлюдненому знімку Алла позує у ніжній сукні молочного кольору. Вона показала стрункі ноги та уже чималий живіт. 

"Я зроблю все можливе, щоб ти народився в кращий світ", — звернулася вона до свого малюка, який незабаром народиться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Варто зазначити, що Костромічова нещодавно оприлюднила інтригуючий знімок, після якого шанувальники моделі запідозрили, що вона вагітна. Однак тоді жінка ніяк не відповіла на запитання коментаторів про вагітний животик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, нещодавно 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Вперше у своїх соцмережах Ліндсі показала свій вже чималий животик

До слова, раніше ми повідомляли, що голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, став батьком усьоме. Він сам оголосив про це, поправивши репортера ET Canada, який сказав, що в актора шість дітей. Де Ніро заявив, що в нього вже семеро дітей.

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