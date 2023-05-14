Модель Алла Костромічова у День матері поділилася радісною новиною

Українська модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla

Відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком.

Відповідний допис з'явився в Instagram топ-моделі.

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На оприлюдненому знімку Алла позує у ніжній сукні молочного кольору. Вона показала стрункі ноги та уже чималий живіт.

"Я зроблю все можливе, щоб ти народився в кращий світ", — звернулася вона до свого малюка, який незабаром народиться.

Варто зазначити, що Костромічова нещодавно оприлюднила інтригуючий знімок, після якого шанувальники моделі запідозрили, що вона вагітна. Однак тоді жінка ніяк не відповіла на запитання коментаторів про вагітний животик.

Нагадаємо, нещодавно 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Вперше у своїх соцмережах Ліндсі показала свій вже чималий животик.

До слова, раніше ми повідомляли, що голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, став батьком усьоме. Він сам оголосив про це, поправивши репортера ET Canada, який сказав, що в актора шість дітей. Де Ніро заявив, що в нього вже семеро дітей.