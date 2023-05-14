Модель Алла Костромичева в День матери поделилась радостной новостью

Украинская модель Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla

Известная украинская модель Алла Костромичева в День матери объявила о второй беременности. Она также показала свое фото с большим животом.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram топ-модели.

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Вторая беременность Аллы Костромичевой

На обнародованном снимке Алла позирует в нежном платье молочного цвета. Она показала стройные ноги и немалый живот.

"Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучший мир", — обратилась она к своему малышу, который вскоре родится.

Стоит отметить, что Костромичева недавно обнародовала интригующий снимок, после которого поклонники модели заподозрили, что она беременна. Однако тогда женщина никак не ответила на вопросы комментаторов о беременном животе.

Напомним, недавно 36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о беременности. Кинозвезда ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса. Впервые в своих соцсетях Линдси показала свой уже немалый животик.

К слову, ранее мы сообщали, что голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, стал отцом в седьмой раз. Он сам объявил об этом, поправив репортера ET Canada, сказавшего, что у актера шесть детей. Де Ниро заявил, что у него уже семеро детей.