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Роберт Де Ніро всьоме став батьком: актору 79 років

9 травня 2023 22:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Роберт Де Ніро всьоме став батьком: актору 79 років
Голлівудський актор Роберт Де Ніро. Фото: REUTERS/JEENAH MOON
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, став батьком усьоме. Він сам оголосив про це, поправивши репортера ET Canada, який сказав, що в актора шість дітей. Де Ніро заявив, що в нього вже семеро дітей.

Пізніше представник актора підтвердив цю інформацію виданню Page Six.

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Подробиці 

Менеджер Роберта Де Ніро не уточнив стать дитини та не назвав ім'я її матері. Втім таблоїди пишуть, що нею є нинішня кохана оскароносного актора, тренер з бойових мистецтв Тіффані Чен. Напередодні жінка потрапила в об'єктиви папараці з кругленьким животом.

Про роман Роберта та Тіффані вперше заговорили 2021 року. Тоді вони разом святкували день народження актора у Франції. Пізніше вони знову вирушили у спільну подорож, цього разу вже до Іспанії. Зіркова пара познайомилась на зйомках фільму "Стажер" 2015 року.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен. Фото: Page Six

Роберт Де Ніро був двічі одружений. У першому шлюбі з акторкою Дайан Ебботт у нього народилося двоє дітей — дочка Дрена та син Рафаель. У другому, зі світською левицею Грейс Хайтауер, з'явились ще один син та донька. Також актор є батьком синів-близнюків, Джуліана та Аарона Кендріка, від колишньої коханої Тукі Сміт.

Hізниця між старшою та молодшою дитиною Де Ніро — 51 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика. Також ми розповідали, що британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про вагітність.

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