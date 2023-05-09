Роберт Де Ніро всьоме став батьком: актору 79 років
Голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, став батьком усьоме. Він сам оголосив про це, поправивши репортера ET Canada, який сказав, що в актора шість дітей. Де Ніро заявив, що в нього вже семеро дітей.
Пізніше представник актора підтвердив цю інформацію виданню Page Six.
Подробиці
Менеджер Роберта Де Ніро не уточнив стать дитини та не назвав ім'я її матері. Втім таблоїди пишуть, що нею є нинішня кохана оскароносного актора, тренер з бойових мистецтв Тіффані Чен. Напередодні жінка потрапила в об'єктиви папараці з кругленьким животом.
Про роман Роберта та Тіффані вперше заговорили 2021 року. Тоді вони разом святкували день народження актора у Франції. Пізніше вони знову вирушили у спільну подорож, цього разу вже до Іспанії. Зіркова пара познайомилась на зйомках фільму "Стажер" 2015 року.
Роберт Де Ніро був двічі одружений. У першому шлюбі з акторкою Дайан Ебботт у нього народилося двоє дітей — дочка Дрена та син Рафаель. У другому, зі світською левицею Грейс Хайтауер, з'явились ще один син та донька. Також актор є батьком синів-близнюків, Джуліана та Аарона Кендріка, від колишньої коханої Тукі Сміт.
Hізниця між старшою та молодшою дитиною Де Ніро — 51 рік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика. Також ми розповідали, що британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про вагітність.