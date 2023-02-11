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Могилевская перепела свой хит "Любила" на украинском: кому посвятила новую версию

11 февраля 2023 17:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наталья Могилевская перепела свой хит Любила на украинском
Наталья Могилевская перепела свой хит "Любила"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многие украинские артисты, у которых в репертуаре есть русскоязычные песни, переписывают их на государственном языке. Так со своим хитом нулевых сделала певица Наталья Могилевская.

Новая версия композиции "Любила" доступна на YouTube канале артистки.

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Подробности

Украиноязычную версию хита Наталья Могилевская приурочила ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

"Посвящаю всем влюбленным во время войны. Говорят, самые ужасные моменты нашей жизни иногда превращаются в самые красивые. Я никогда не видела столько любви вокруг, сколько вижу сейчас", — отметила певица.

Во многих интервью Могилевская рассказывала, что долго была одинока. И именно во время полномасштабной войны встретила мужчину, с которым она наконец-то испытала душевное спокойствие.

"Он со мной был в таких горячих точках, куда никто из моей команды не был готов ехать. Он безумный, и я такая же. Мы познакомились, когда помогали эвакуировать людей, детей. Он очень сильный человек. Хочу открыть секрет: мы были знакомы 20 лет. Я давно ему нравилась", — подытожила Могилевская.

Отметим, что песня "Любила" была представлена в 2008 году. Клип тогда снимал режиссер Алан Бадоев. На украиноязычную версию Могилевская пока представила лирик видео.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица KOLA представила новую композицию, которую написала за 25 минут. Также мы писали, что группа "Антитіла" посвятила новую песню "Фортеця Бахмут" стойкости и подвигу украинского народа.

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