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Могилевська порадувала старшу доньку сюрпризами в її день

15 грудня 2024 19:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Могилевська привітала доньку Мішель із 13-річчям
Співачка Наталія Могилевська. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками зворушливими сімейними кадрами. Зіркова мама показала, як привітала старшу дочку Мішель із 13-річчям.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка підготувала багато сюрпризів для донечки. Могилевська прикрасила оселю повітряними кульками, підготувала розкішний букет з троянд та втілила одну із мрій Мішель.

Співачка показала подарунки від усіх членів родини. Мішель розпаковувала нові книжки, пазл і кружку з різдвяним принтом. 

Могилевська подарувала дівчинці роликові ковзани, про які вона дуже мріяла.

Могилевська привітала доньку
Наталія Могилевська привітала доньку. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевська привітала доньку Мішель
Мішель розпаковує подарунки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевська порадувала старшу доньку купою сюрпризів
Могилевська порадувала доньку. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевська втілила мрію старшої доньки
Могилевська втілила мрію доньки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні день народження моєї ніжної, моєї казкової Мішель! Вона за характером як дві краплі води схожа на мене, а ззовні схожа на мене настільки, що Лада Лузіна каже: "Навіщо ти всім сказала, що це не твоя донька, могла б сказати, що ти її приховувала і всі б повірили"…Вітаю, люблю і дякую, бо я з тобою щаслива, моя люба", — привітала Мішель зірка.

Нагадаємо, старша донька Наталії Могилевської вивчає прийоми самозахисту.  Також тренер жорстко відреагував на рекомендації співачки щодо вживання БАДів для схуднення.

Наталія Могилевська День народження подарунки українські зірки донька

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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