Могилевська привітала доньку Мішель із 13-річчям

Співачка Наталія Могилевська. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками зворушливими сімейними кадрами. Зіркова мама показала, як привітала старшу дочку Мішель із 13-річчям.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка підготувала багато сюрпризів для донечки. Могилевська прикрасила оселю повітряними кульками, підготувала розкішний букет з троянд та втілила одну із мрій Мішель.

Співачка показала подарунки від усіх членів родини. Мішель розпаковувала нові книжки, пазл і кружку з різдвяним принтом.

Могилевська подарувала дівчинці роликові ковзани, про які вона дуже мріяла.

Наталія Могилевська привітала доньку. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Мішель розпаковує подарунки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевська порадувала доньку. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевська втілила мрію доньки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні день народження моєї ніжної, моєї казкової Мішель! Вона за характером як дві краплі води схожа на мене, а ззовні схожа на мене настільки, що Лада Лузіна каже: "Навіщо ти всім сказала, що це не твоя донька, могла б сказати, що ти її приховувала і всі б повірили"…Вітаю, люблю і дякую, бо я з тобою щаслива, моя люба", — привітала Мішель зірка.

Нагадаємо, старша донька Наталії Могилевської вивчає прийоми самозахисту. Також тренер жорстко відреагував на рекомендації співачки щодо вживання БАДів для схуднення.