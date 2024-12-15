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Могилевская порадовала старшую дочь сюрпризами в ее день

15 декабря 2024 19:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Могилевская поздравила дочь Мишель с 13-летием
Певица Наталья Могилевская. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Звездная мама показала, как поздравила старшую дочь Мишель с 13-летием.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка подготовила много сюрпризов для дочери. Могилевская украсила дом воздушными шарами, подготовила роскошный букет из роз и воплотила одну из мечт Мишель.

Певица показала подарки от всех членов семьи. Мишель распаковывала новые книги, пазл и кружку с рождественским принтом.

Могилевская подарила девочке роликовые коньки, о которых она очень мечтала.

Могилевская поздравила дочь
Наталья Могилевская поздравила дочь. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская поздравила дочь Мишель
Мишель распаковывает подарки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская порадовала старшую дочь кучей сюрпризов
Могилевская порадовала дочь. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская воплотила мечту старшей дочери
Могилевская воплотила мечту дочери. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сегодня день рождения моей нежной, моей сказочной Мишель! Она по характеру как две капли воды похожа на меня, а извне похожа на меня настолько, что Лада Лузина говорит: "Зачем ты всем сказала, что это не твоя дочь, могла бы сказать, что ты ее скрывала и все бы поверили"…Поздравляю, люблю и спасибо, потому что я с тобой счастлива, моя дорогая", — поздравила Мишель звезда.

Напомним, старшая дочь Наталии Могилевской изучает приемы самозащиты. Также тренер жестко отреагировал на рекомендации певицы по употреблению БАДов для похудения.

Наталия Могилевская День рождения подарки украинские звезды дочь

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