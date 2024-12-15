Могилевская поздравила дочь Мишель с 13-летием

Певица Наталья Могилевская. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Звездная мама показала, как поздравила старшую дочь Мишель с 13-летием.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка подготовила много сюрпризов для дочери. Могилевская украсила дом воздушными шарами, подготовила роскошный букет из роз и воплотила одну из мечт Мишель.

Певица показала подарки от всех членов семьи. Мишель распаковывала новые книги, пазл и кружку с рождественским принтом.

Могилевская подарила девочке роликовые коньки, о которых она очень мечтала.

Наталья Могилевская поздравила дочь. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Мишель распаковывает подарки. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская порадовала дочь. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская воплотила мечту дочери. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сегодня день рождения моей нежной, моей сказочной Мишель! Она по характеру как две капли воды похожа на меня, а извне похожа на меня настолько, что Лада Лузина говорит: "Зачем ты всем сказала, что это не твоя дочь, могла бы сказать, что ты ее скрывала и все бы поверили"…Поздравляю, люблю и спасибо, потому что я с тобой счастлива, моя дорогая", — поздравила Мишель звезда.

Напомним, старшая дочь Наталии Могилевской изучает приемы самозащиты. Также тренер жестко отреагировал на рекомендации певицы по употреблению БАДов для похудения.