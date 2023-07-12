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Могилевська позувала у ліжку лише в одному халаті на тлі пляшки ігристого: фото

12 липня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Могилевська позувала у ліжку лише в одному халаті на тлі пляшки ігристого: фото
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Наталія Могилевська виступила в Одесі з моновиставою "Я вдома". Артистка вийшла на зв’язок з підписниками та розповіла, як відпочила в Південній Пальмірі, чи покупалася в морі та що зробила вперше за півтора року. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Могилевської.

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Наталія зазначила, що два спектаклі в Одесі то були для неї відпочинком. Втім, якщо без лірики, то Могилевська вперше за півтора року пішла до косметолога. Так, в це складно повірити, але зірка так і сказала. Також Могилевська розповіла, що не стала порушувати заборону на купання в Чорному морі, і не позасмагала на пляжі.

Втім, 47-річна співачка непогано провела час в одному з одеських готелів, якому Наталія подякувала у сторіз за гостинність. І аби підтвердити свої слова, Могилевська опублікувала пікантне фото, на якому вона позує у ліжку лише в одному халаті. На тлі можна помітити пляшку ігристого вина (або ж шампанського), фрукти та два келихи. З ким розпивала алкогольний напій та хто фотографував її в ліжку, Наталія не стала уточнювати. 

Наталія Могилевська в Одесі. Скриншот: Instastories/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська продавала місця в новому кліпі за понад 100 тисяч гривень. Також ми розповідали, що Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху": вона була його тренеркою.

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