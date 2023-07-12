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Могилевская позировала в постели лишь в одном халате на фоне бутылки игристого: фото

12 июля 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Могилевская позировала в постели лишь в одном халате на фоне бутылки игристого: фото
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Наталья Могилевская выступила в Одессе с моноспектаклем "Я вдома". Артистка вышла на связь с подписчиками и рассказала, как отдохнула в Южной Пальмире, покупалась ли в море и что сделала впервые за полтора года.

Соответствующие сториз появились в Instagram Могилевской.

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Наталья отметила, что два спектакля в Одессе были для нее отдыхом. Впрочем, если без лирики, то Могилевская впервые за полтора года пошла к косметологу. Да, в это сложно поверить, но звезда так и сказала. Также Могилевская рассказала, что не стала нарушать запрет на купание в Черном море, и не позагорала на пляже.

Впрочем, 47-летняя певица неплохо провела время в одной из одесских гостиниц, которую Наталья поблагодарила в сториз за гостеприимство. И чтобы подтвердить свои слова, Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором она позирует в постели только в одном халате. На фоне можно заметить бутылку игристого вина (или шампанского), фрукты и два бокала. С кем распивала алкогольный напиток и кто фотографировал ее в постели, Наталья не стала уточнять.

Наталья Могилевская в Одесе. Скриншот: Instastories/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская продавала места в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен. Также мы рассказывали, что Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха": она была его тренером.

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