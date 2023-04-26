Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен: какие условия

Певица Наталья Могилевская и деньги. Фото: коллаж Новини.LIVE

Рекламная интеграция в кино или клипе музыкантов — привычный элемент сотрудничества между артистами и брендами в шоу-бизнесе. Впрочем, иногда чрезмерный продактплейсмент (появление товара в кадре), как, например, в клипе "Який ти козак" рэпера Позитива и Анна Тринчер вызывает волну хейта. С этим столкнулась и певица Наталья Могилевская, планирующая съемки нового видео.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал звездный блогер Богдан Беспалов.

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По его информации, Могилевская собирается снимать клип "Берегиня". Ее менеджмент отправляет разным компаниям предложение о сотрудничестве. Несколько секунд в видео обойдется потенциальным покупателям в три тысячи долларов (более 100 тысяч гривен), утверждает Беспалов. Впрочем, якобы есть одно важное условие.

"Но при этом певица не взаимодействует с продукцией. Название бренда указывается только в титрах в начале и конце видео две секунды. И ровно две секунды выделяется на интеграцию бренда в клипе", — сообщил звездный блогер.

Впрочем, по его мнению, на такие условия согласятся не так много брендов. Потому как зритель не сможет довериться выбору Могилевской, которая даже не держит в кадре, и не пользуется продукцией компаний.

Фрагмент в видео с 02:49

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