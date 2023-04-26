Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен: какие условия arrow

Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен: какие условия

26 апреля 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Могилевская продает место в новом клипе за более чем 100 тысяч гривен: какие условия
Певица Наталья Могилевская и деньги. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Рекламная интеграция в кино или клипе музыкантов — привычный элемент сотрудничества между артистами и брендами в шоу-бизнесе. Впрочем, иногда чрезмерный продактплейсмент (появление товара в кадре), как, например, в клипе "Який ти козак" рэпера Позитива и Анна Тринчер вызывает волну хейта. С этим столкнулась и певица Наталья Могилевская, планирующая съемки нового видео.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал звездный блогер Богдан Беспалов.

Читайте также:

Подробности

По его информации, Могилевская собирается снимать клип "Берегиня". Ее менеджмент отправляет разным компаниям предложение о сотрудничестве. Несколько секунд в видео обойдется потенциальным покупателям в три тысячи долларов (более 100 тысяч гривен), утверждает Беспалов. Впрочем, якобы есть одно важное условие.

"Но при этом певица не взаимодействует с продукцией. Название бренда указывается только в титрах в начале и конце видео две секунды. И ровно две секунды выделяется на интеграцию бренда в клипе", сообщил звездный блогер.

Впрочем, по его мнению, на такие условия согласятся не так много брендов. Потому как зритель не сможет довериться выбору Могилевской, которая даже не держит в кадре, и не пользуется продукцией компаний.

Фрагмент в видео с 02:49

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс. Также мы рассказывали, что блогер Алексей Дурнев высмеял жалующихся на жизнь россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас