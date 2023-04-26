Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани, яку не позвали на конкурс

Композитор, співак Андрій Данилко. Фото: СТБ/VIKTORIIA FILIPENKO

Нещодавно, співачка Руслана Лижичко, яка з композицією Wild Dances принесла Україні першу перемогу на "Євробаченні", заявила, що її не запросили виступати на сцені в англійському Ліверпулі, де незабаром пройде 67-й пісенний конкурс. На це відреагував композитор та співак Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки представляв Україну на "Євробаченні-2007".

Він прокоментував цей скандал виданню "УНІАН".

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Артист згадав, як 2017 року, коли після перемоги Джамали у Швеції, його не покликали виступати ані в півфіналах, ані в фіналі конкурсу, який тоді провели в Києві. Напрошуватися Данилко не став, але й досі, за його словами, не розуміє, як організатори обирають артистів, які виступатимуть.

"Принцип який? При всій повазі. Я не розумію, чому є alyona alyona, а немає Руслани? Повинна ж бути якась схема. Хоча, як на мене, хай всі беруть участь", — сказав Данилко.

Андрій зауважив, що реперка alyona alyona не представляла Україну на "Євробаченні", проте її покликали до Ліверпуля. Там вона з іншими українськими артистами виступатиме 8 травня на сцені Містечка Євробачення. На думку Данилка, організатори могли не покликати Руслану, адже захотіли додати у програму щось нове.

"Наскільки я чув, то її запрошували, Руслану, на якісь заходи в рамках Євробачення... Вони ж не можуть одне і теж показувати кожного року. Звичайно, ти виграла у 2004 році... Звичайно, всіх не можуть, напевно запросити. Але, я кажу. Те, що мені дуже незрозуміло, це коли беруть участь люди, які до цього не мали жодного відношення. А ті, які мали відношення, м'яко кажучи, привезли "Євробачення" в Україну, вони не беруть участь. Для мене це дивно", — підсумував Данилко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко висловився про пісню гурту TVORCHI для "Євробачення-2023". Також ми розповідали, яку пісню виконає Alyosha разом з британською співачкою на "Євробаченні-2023".