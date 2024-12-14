Як Могилевська схудла на 15 кг — деталі

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася секретом, як змогла схуднути на 15 кілограмів. Вона займається видом спорту, який допомагає їй підтримувати оптимальну вагу.

Деталі зірка розповіла в Instagram.

Читайте також:

Могилевська схудла на 15 кг завдяки скандинавській ходьбі

Співачка Наталія Могилевська худла поступово. Вона мала збалансоване харчування та заняття спортом. Однак через напружений графік роботи вона не завжди має час на спортзал.

Між концертами вона займається скандинавською ходьбою. Зокрема, пройшлась від Жовтневого палацу просто до вокзалу після свого виступу в Києві.

"Знімання завершилися. А зараз я вирушаю далі. У мене за півтори години потяг у Дніпро. А до вокзалу прогуляюся скандинавською ходьбою. Щоб ви розуміли, я так роблю після кожного концерту. Бо хочу бути в ідеальній формі, адже в наступному році у мене ювілей. Ось така я спортсменка — мінус 15 кіло", — розповіла Наталія.

Наталія Могилевська. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, старша донька Наталії Могилевської вивчає прийоми самозахисту. Також тренер жорстко відреагував на рекомендації співачки щодо вживання БАДів для схуднення.