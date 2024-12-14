Как Могилевская похудела на 15 кг — детали

Украинская певица Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась секретом, как сумела похудеть на 15 килограммов. Она занимается видом спорта, который помогает ей поддерживать оптимальный вес.

Подробности звезда рассказала в Instagram.

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Могилевская похудела на 15 кг благодаря скандинавской ходьбе

Певица Наталья Могилевская худела постепенно. У нее было сбалансированное питание и занятия спортом. Но из-за напряженного графика работы она не всегда имеет время на спортзал. Поэтому между концертами она занимается скандинавской ходьбой.

Недавно прошлась от Жовтневого дворца к вокзалу после своего выступления в Киеве.

"Съемки завершились. А сейчас я отправляюсь дальше. У меня за полтора часа поезд в Днепр. А до вокзала прогуляюсь скандинавской ходьбой. Чтобы вы понимали, я так делаю после каждого концерта. Потому что хочу быть в идеальной форме, ведь в следующем году у меня юбилей. Вот такая я спортсменка — минус 15 кило", — рассказала Наталья.

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, старшая дочь Наталии Могилевской изучает приемы самозащиты. Также тренер жестко отреагировал на рекомендации певицы по употреблению БАДов для похудения.