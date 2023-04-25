Молода дівчина Володимира Остапчука показала, як робить за шоумена його роботу

Шоумен Володимир Остапчук та його дівчина Катерина Полтавська. Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно шоумен Володимир Остапчук офіційно публічно представив свою нову кохану. Він вже опублікував з Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років, перше відео у соцмережах. Нова зіркова парочка продовжує тішити підписників контентом та розповідати про свої стосунки.

Катерина Полтавська показала в Instastories, яку роботу робить за свого відомого бойфренда.

Читайте також:

Подробиці

38-річного шоумена запросили взяти участь в міжнародному форумі у Братиславі (Словаччина). На ньому провідні бізнесмени та відомі спікери поділяться кейсами і дадуть поради, які допоможуть бізнесу вийти на новий рівень та масштабуватися за межами своєї країни.

За кордон Остапчук поїхав в компанії Катерини, яку вже не приховує від підписників та колег по шоу-бізнесу. В готельному номері Полтавська показала, що робить за зіркового коханого презентацію, який той буде показувати учасникам форуму.

Дівчина Володимира Остапчука показала, як робить за нього роботу. Скриншот: Instastories/poka.tya1

Втім, Остапчук вирішив публічно дорікнути Катерині за її роботу. Та опублікував фото з саркастичним підписом: "Одразу видно, що презентацію робила Катерина Полтавська".

Володимир Остапчук жартує над своєю дівчиною. Скриншот: Instastories/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук зізнався, чому не вживає алкоголь та як це вплинуло на його життя. Також ми розповідали, що ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, вперше підтвердила, що вони з шоуменом офіційно розлучились.