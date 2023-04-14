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Різниця в 16 років: Остапчук показав свою нову дівчину та розповів інтимні деталі їхнього роману

14 квітня 2023 10:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Різниця в 16 років: Остапчук показав свою нову дівчину та розповів інтимні деталі їхнього роману
Шоумен Володимир Остапчук. Фото: Facebook/kanalukraina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після розлучення з юристкою Христиною Горняк, в мережі почали ширитися чутки, що шоумен Володимир Остапчук почав зустрічатися з молодою журналісткою. З кожним днем доказів правдивості цієї інформації ставало все більше.

У підсумку, Остапчук презентував власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте", та розповів про свою нову обраницю. 

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 38-річний шоумен зізнався, що познайомився з Катериною Полтавською в Instagram. Вони обговорювали благодійний тур.

"Я у стосунках із дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. У неї з моєю дочкою різниця менша, ніж у нас із нею. А у мене з її мамою менша різниця, ніж у мене з нею. Вона не париться, що у нас різниця 16 років. А я перший місяць-півтора парився. Я боявся, а потім зрозумів, що вона у 22 роки розумна, зріла людина. І набагато розумніша, ніж більшість жінок, яких я знав у житті", — розповів Остапчук.

За словами шоумена, він став першим чоловіком в сексуальному житті Катерини. 

"Десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я у неї перший чоловік буду. Вона це сказала після того, коли зізналася: "Я, до речі, цілувалася з тобою першим", — зізнався ведучий.

Також Остапчук розповів зірковим гостям шоу, блогеру Анатолію Анатолічу та шеф-кухарю Євгену Клопотенку, що йому хочеться сексу через день. 

Водночас з прем’єрою проєкту, продюсеркою якого виступила Катерина Полтавська, новоспечена зіркова парочка нарешті опублікувала в соцмережах спільні фото. 

Перші спільні фото Володимира Остапчука з Катериною Полтавською у соцмережах. Скрини: Instagram/poka.tya, Instagram/vova_ostapchuk

У своїй соцмережі Катерина назвала Володимира чоловіком, таким чином натякнувши на те, що вони в шлюбі. Видання ТСН, до речі, називає Полтавську дружиною Остапчука. Втім, офіційних заяв дівчина не робила. 

Продюсерка нового шоу Остапчука, Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, вперше підтвердила офіційне розлучення з шоуменом. Також ми розповідали, що Володимир Остапчук озвучив українською мовою персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі.

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