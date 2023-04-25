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Молодая девушка Владимира Остапчука показала, как делает за шоумена его работу

25 апреля 2023 16:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодая девушка Владимира Остапчука показала, как делает за шоумена его работу
Шоумен Владимир Остапчук и его девушка Екатерина Полтавская. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно шоумен Владимир Остапчук официально публично представил свою новую возлюбленную. Он уже опубликовал с Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет, первое видео в соцсетях. Новая звездная парочка продолжает радовать подписчиков контентом и рассказывать о своих отношениях.

Екатерина Полтавская показала в Instastories, какую работу делает за своего известного бойфренда.

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Подробности

38-летнего шоумена пригласили принять участие в международном форуме в Братиславе (Словакия). На нем ведущие бизнесмены и известные спикеры поделятся кейсами и дадут советы, которые помогут бизнесу выйти на новый уровень и масштабироваться за пределами своей страны.

За границу Остапчук уехал в компании Екатерины, которую уже не скрывает от подписчиков и коллег по шоу-бизнесу. В гостиничном номере Полтавская показала, что делает за звездного возлюбленного презентацию, которую тот будет показывать участникам форума.

Девушка Владимира Остапчука показала, как делает за него работу. Скриншот: Instastories/poka.tya1

Впрочем, Остапчук решил публично упрекнуть Екатерину в ее работе. И опубликовал фото с саркастической подписью: "Сразу видно, что презентацию делала Екатерина Полтавская".

Владимир Остапчук подшучивает над своей девушкой. Скриншот: Instastories/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Остапчук признался, почему не употребляет алкоголь и как это повлияло на его жизнь. Также мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука, юрист Кристина Горняк, впервые подтвердила, что они с шоуменом официально расстались.

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