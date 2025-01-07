Владимир Остапчук попал в неприятную ситуацию на дороге

Телеведущий Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной, сыном Тимофеем (которому скоро исполнится месяц от роду) посетили один из тематических новогодних парков под Киевом. Впрочем, по дороге домой, они оказались в неприятной ситуации.

Об этом блогер Екатерина Остапчук рассказала в сториз своего Instagram.

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По словам 24-летнего блогера она не хотела ехать на вечернюю прогулку. Вместо себя Екатерина имела в планах отправить на отдых няню, а самой поспать. Впрочем, телеведущий этого не оценил.

Владимир Остапчук на прогулке с сыном. Скриншот: Instagram/poka.tya

Но хорошее настроение звездной четы испортила дорога домой. По словам Екатерины, ее муж очень осторожно управляет автомобилем и всех всегда пропускает. Поэтому ее возмутила ситуация.

"Какой-то петух сначала едва не подрезал, вылетев впереди нас с соседней полосы. А потом, когда Вова ему посигналил, он обиделся и специально начал прижимать, медленно едучи впереди рывками", — рассказала Екатерина.

Публиковать номера и марку автомобиля блогер не стала. Лишь намекнула, что это были именные номера транспортного средства.

Катерина Остапчук рассказала о дорожном происшествии и обратилась к украинцам. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, будет ли увеличивать грудь Екатерина Остапчук. Также мы рассказывали об интимной жизни Владимира Остапчука после родов молодой жены.