Жена Остапчука возмутилась на участника дорожного движения
Телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной, сыном Тимофеем (которому скоро исполнится месяц от роду) посетили один из тематических новогодних парков под Киевом. Впрочем, по дороге домой, они оказались в неприятной ситуации.
Об этом блогер Екатерина Остапчук рассказала в сториз своего Instagram.
Владимир Остапчук попал в неприятную ситуацию на дороге
По словам 24-летнего блогера она не хотела ехать на вечернюю прогулку. Вместо себя Екатерина имела в планах отправить на отдых няню, а самой поспать. Впрочем, телеведущий этого не оценил.
Но хорошее настроение звездной четы испортила дорога домой. По словам Екатерины, ее муж очень осторожно управляет автомобилем и всех всегда пропускает. Поэтому ее возмутила ситуация.
"Какой-то петух сначала едва не подрезал, вылетев впереди нас с соседней полосы. А потом, когда Вова ему посигналил, он обиделся и специально начал прижимать, медленно едучи впереди рывками", — рассказала Екатерина.
Публиковать номера и марку автомобиля блогер не стала. Лишь намекнула, что это были именные номера транспортного средства.
Напомним, ранее мы писали, будет ли увеличивать грудь Екатерина Остапчук. Также мы рассказывали об интимной жизни Владимира Остапчука после родов молодой жены.
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