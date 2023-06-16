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Молода дружина Остапчука знепритомніла в Греції

16 червня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода дружина Остапчука знепритомніла в Греції
Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Дружина шоумена Володимира Остапчука зараз відпочиває на острові Міконос (Греція). 22-річна блогерка Катерина Полтавська опублікувала не тільки відверте фото, але й повідомила шанувальникам, що вперше в житті втратила свідомість. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Полтавська повідомила, що вона взагалі нічого не пам’ятає після того, як втратила свідомість. Дівчина припускає, що її хтось наврочив у соцмережах. Ймовірно Катерина має на увазі численні сторіз, які вона публікує з відпочинку. 

Скриншот: Instagram/poka.tya
Скриншот: Instagram/poka.tya

Буквально за декілька годин до того, як Катерина втратила свідомість, вона опублікувала відверте фото у дзеркалі. Полтавська позувала без верхнього одягу та бюстгальтеру. Своє поточне самопочуття молода дружина Остапчука поки що не коментує.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що після розлучення з Володимиром Остапчуком, його друга ексдружина, юристка Христина Горняк полетіла на відпочинок на Міконос. Також ми розповідали, що Еколишня дружина Остапчука відреагувала на візит в її будинок нової обраниці шоумена.

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