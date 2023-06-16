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Молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции

16 июня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции
Блогер Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Жена шоумена Владимира Остапчука сейчас отдыхает на острове Миконос (Греция). 22-летняя блогер Екатерина Полтавская опубликовала не только откровенное фото, но и сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.


Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Подробности


Полтавская сообщила, что она вообще ничего не помнит после того, как упала в обморок. Девушка предполагает, что ее кто-то сглазил в соцсетях. Вероятно Екатерина подразумевает многочисленные сториз, которые она публикует с отдыха.

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Скриншот: Instagram/poka.tya
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Скриншот: Instagram/poka.tya


Буквально за несколько часов до того, как Екатерина упала в обморок, она опубликовала откровенное фото в зеркале. Полтавская позировала без верхней одежды и бюстгальтера. Свое текущее самочувствие молодая жена Остапчука пока не комментирует.

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Скриншот: Instagram/poka.tya


Напомним, ранее мы писали, что после развода с Владимиром Остапчуком его вторая экс-жена, юрист Кристина Горняк улетела на отдых на Миконос. Также мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука отреагировала на визит в ее дом новой избранницы шоумена.

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