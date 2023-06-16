Молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции

Блогер Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Жена шоумена Владимира Остапчука сейчас отдыхает на острове Миконос (Греция). 22-летняя блогер Екатерина Полтавская опубликовала не только откровенное фото, но и сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.



Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Полтавская сообщила, что она вообще ничего не помнит после того, как упала в обморок. Девушка предполагает, что ее кто-то сглазил в соцсетях. Вероятно Екатерина подразумевает многочисленные сториз, которые она публикует с отдыха.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya



Буквально за несколько часов до того, как Екатерина упала в обморок, она опубликовала откровенное фото в зеркале. Полтавская позировала без верхней одежды и бюстгальтера. Свое текущее самочувствие молодая жена Остапчука пока не комментирует.

Скриншот: Instagram/poka.tya



Напомним, ранее мы писали, что после развода с Владимиром Остапчуком его вторая экс-жена, юрист Кристина Горняк улетела на отдых на Миконос. Также мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука отреагировала на визит в ее дом новой избранницы шоумена.