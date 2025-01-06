Екатерина Остапчук рассекретила свой вес и отношение к маммопластике

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Почти месяц назад блогер Катерина Остапчук родила первенца, сына Тимофея. Жена телеведущего Владимира Остапчука откровенно пообщалась с подписчиками и призналась, планирует ли увеличивать грудь с помощью пластической операции.

Об этом она рассказала в сториз своего закрытого Instagram.

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По словам 24-летней блогера, ее вес держится на одном показателе — 54 кг. Екатерина Остапчук решила, что организм тратит много энергии на выработку грудного молока. Поэтому она пополняет калории разнообразной пищей и ни в чем себе не отказывает.

Катерина получила комплимент относительно своей груди. Третья жена 40-летнего телеведущего отметила, что у нее всегда были хорошие формы. А вот размер груди сейчас Екатерине нравятся больше.

"Но натуральная грудь любого размера мне импонирует больше, чем сделанная. Поэтому маммопластики не будет", — призналась Екатерина.

Блогер также пошутила: если когда-то и передумает, просит всех забыть эту сториз в Instagram. Отметим, что Екатерина Остапчук до сих пор держит свою страницу в соцсети приватной. На нее подписаны 64 тысячи фолловеров.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Остапчук устроил новогоднюю фотосессию с женой и сыном. Также мы рассказывали, тяжело ли Екатерине Остапчук дается материнство.