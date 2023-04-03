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Молода зірка серіалу "Скінс" зізналась, що хвора на аутизм

3 квітня 2023 17:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актори серіалу про підлітків "Скінс"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Англійська акторка Меган Прескотт, яка найбільш відома роллю Кеті Фіч у телесеріалі про підлітків "Скінс", зізналась, що кілька років живе з діагнозом аутизм. Ця новина стала несподіванкою для її колег та шанувальників.

31-річна акторка зробила гучну заяву у своєму Instagram.

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Подробиці 

Лікарі діагностували в Меган аутизм 2021 року. Прескотт приховувала хворобу від деяких членів родини до публікації у соцмережі.  Акторка побоювалась, що вони сильно засмутяться. Меган зазначила, що аутизм "не суперсила", але діагноз міг би бути "даром", якби світ був більш доступним для нейрорізноманітних людей.

Акторка зізналась, що їй з не подобається реакція людей — більшість намагаються втішити, вважаючи аутизм чимось поганим. Багато хто також применшує значення її діагнозу, забуваючи, що суспільство створило світ для людей із нейротиповим мозком.

Прескотт зазначила, що зараз є багато ресурсів, на яких можна детальніше дізнатися про хворобу, а також знайти однодумців. Акторка закликала більше говорити про аутизм у жінок, адже більшість критеріїв для оцінки розладу були засновані на дослідженнях, проведених виключно на чоловіках.

Відзначимо, 2010 року Прескотт була включена до списку AfterEllen Hot 100, посівши 68-е місце серед найсексуальніших жінок за версією цього видання. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина важкохворого американського актора Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя.

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