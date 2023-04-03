Молодая звезда сериала "Молокососы" призналась, что больна аутизмом

Актеры сериала о подростках "Молокососы"

Английская актриса Меган Прескотт, наиболее известная ролью Кэти Фич в телесериале о подростках "Молокососы", призналась, что несколько лет живет с диагнозом аутизм. Эта новость стала неожиданностью для ее коллег и поклонников.

31-летняя актриса сделала громкое заявление в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Врачи диагностировали у Меган аутизм в 2021 году. Прескотт скрывала болезнь от некоторых членов семьи до публикации в соцсети. Актриса опасалась, что они сильно расстроятся. Меган отметила, что аутизм "не суперсила", но диагноз мог бы быть "даром", будь мир более доступным для нейроразнообразных людей.

Актриса призналась, что ей не нравится реакция людей — большинство пытаются утешить, считая аутизм чем-то плохим. Многие также преуменьшают значение ее диагноза, забывая, что общество создало мир для людей с нейротипическим мозгом.

Прескотт отметила, что сейчас много ресурсов, на которых можно подробнее узнать о болезни, а также найти единомышленников. Актриса призвала больше говорить об аутизме у женщин, ведь большинство критериев для оценки расстройства были основаны на исследованиях, проведенных исключительно на мужчинах.

Отметим, в 2010 году Прескотт была включена в список AfterEllen Hot 100, заняв 68 место среди самых сексуальных женщин по версии этого издания.

Напомним, ранее мы писали, что жена тяжелобольного американского актера Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие.