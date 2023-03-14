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Переможця премії "Оскар" прооперували одразу після церемонії: хто він та що сталось

14 березня 2023 16:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Переможці премії "Оскар" в номінації "Найкращі візуальні ефекти"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Перемогу в номінації "Найкращі візуальні ефекти" отримав фільм "Аватар: Шлях води" канадського режисера Джеймса Кемерона. 

Одразу після премії, одного з членів команди, який отримав статуетку на сцені, було госпіталізовано, повідомляє видання IndieWire.

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Деталі 

За словами представника Weta FX, компанії з виробництва візуальних ефектів, яка стоїть за фільмом "Аватар: Шлях води", Ерік Сайндон відчував сильний біль протягом дня, в який було заплановано "Оскара". Опівдні він зареєструвався в лікарні Беверлі-Гіллз. Після негативних результатів тесту на апендицит і камені в нирках Сайндон вирішив все ж відвідати церемонію нагородження зі знеболювальними  від своїх лікарів.

Здобувши нагороду за візуальні ефекти, Сайндон відчув ще сильніший біль та залишив пресцентр премії, щоб повернутися до лікарні. Спеціалісти встановили, що Сайндон страждав від розриву тонкої кишки. Вони зробили йому термінову операцію. За словами представника Weta FX, зараз Ерік перебуває в задовільному стабільному стані.

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Ерік Сайндон (третій ліворуч)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023", але той шокував співачку реакцією. Також ми розповідали, що режисер та продюсер Олександр Роднянський пояснив, чому Володимиру Зеленському не дали виступити на премії "Оскар".

Фото: Reuters

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