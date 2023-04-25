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Молодий актор помер після 12 пластичних операцій, які зробив, аби бути схожим на соліста BTS

25 квітня 2023 07:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодий актор помер після 12 пластичних операцій, які зробив, аби бути схожим на соліста BTS
Соліст K-Pop гурту BTS, Пак Чімін та канадський актор Сеінт Вон Колуччі. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У віці всього 22 роки помер канадський актор Сеінт Вон Колуччі. Причиною стали 12 пластичних операцій, які він зробив, аби бути схожим на соліста південнокорейського K-Pop гурту BTS, Пак Чіміна. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці 

Минулої суботи, 24 квітня, хлопець пішов до однієї з південнокорейських клінік на операцію з видалення імплантів із щелепи, які він поставив у листопаді 2022-го. Наступного дня в одному з місцевих госпіталів він помер. 

За словами піар-менеджера Сеінта, Еріка Блейка, за останній рік Вон Колуччі зробив операцію на щелепі, імплантацію, підтяжку обличчя, носа, очей, брів, зменшення губ і деякі інші незначні операції. На них він витратив понад 220 тисяч доларів.

Канадський актор знав, наскільки ризикована операція з імплантації щелепи, але він все одно хотів її отримати. Втім, організм не витримав таких експериментів. 

Актор Сеінт Вон Колуччі до і після операцій. Фото: TMZ

Вон Колуччі переїхав до Південної Кореї  2019 року, щоб спробувати потрапити в музичну індустрію. Одна з компаній привезла його з Канади, оплатила житло, транспорт, проживання. З ним було укладено семирічний контракт.

Сеінт знявся в корейської дорамі "Красива брехня" (Cogimar). Він зіграв одного з головних героїв — студента-іноземця. Шоу з восьми епізодів має вийти в жовтні цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американець витратив 35 тисяч доларів на пластичні операції та став схожим на "диявола". Також ми розповідали, чи робила "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко пластичні операції та на які вона процедури наважилась.

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