Дружина Павліка з синцями під очима розповіла про самопочуття після пластичних операцій: фото
Минулого тижня блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, зробила кілька пластичних операцій. Вона наважилась на ринопластику та ліпофілінг підборіддя.
У своїх Instastories Реп'яхова розповіла про самопочуття та коли їй знімуть гіпс.
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Подробиці
Блогерка зізналась, що всі ці дні вона не може налюбуватися собою у профіль. Дружина співака з нетерпінням чекає дня, коли вона зможе побачити результат. Реабілітація після пластичних операцій проходить за планом, втім Реп'яхова й досі відчуває болі.
"Іноді в мене буває слабкість, різко хочеться спати. Найбільше болить живіт, хто б міг подумати. Я взагалі думала, що там буде маленька дірка чи синець, і на цьому все. Навіть ніс не болить, а живіт так. Все добре, терпимо, я всім задоволена", — прозвітувала блогерка.
Саме з живота Катерини хірурги брали жир, аби додати його в підборіддя. Вже завтра, 28 березня, блогерка поїде знімати гіпс та зможе вперше побачити свій ніс. За її словами, з цього приводу вона дуже хвилюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.